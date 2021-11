Freitas: “Vlahovic pronto per una big come la Juventus. Nel gioco di Guardiola non andrebbe bene”

Carlos Freitas, ex direttore sportivo della Fiorentina al fianco di Pantaleo Corvino in viola, ha parlato a Lady Radio parlando del futuro di Dusan Vlahovic, queste le sue parole:

“So dove finirà Vlahovic, sicuramente in una squadra tra le più forti al mondo. A gennaio farà 22 anni, si è formato in Italia e se è arrivato a questi livelli alla sua età, ha dei numeri che lo porteranno in una top a livello mondiale. In Italia ci sono Juventus, Inter e Milan, magari a livello economico sono più indietro, quello sì. Al Bayern per esempio c’è Lewandowski che ha 33 anni e io in giro non ne vedo tre più forti di Vlahovic: potrebbe per esempio sostituirlo. Nel Man City invece ho dei dubbi sul fatto che possa interpretare bene il gioco di Guardiola” conclude Freitas.

