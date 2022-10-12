Brambati: "La Fiorentina ha fatto degli errori ma Italiano è deludente. Non ha fatto nulla di speciale"

Brambati ha criticato l'operato di Italiano affermando che non è riuscito a valorizzare la squadra viola in questa stagione

Nel suo intervento a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato anche della Fiorentina: "Italiano quest'anno mi sta deludendo. Forse è vero, la società avrà fatto qualche errore. Hanno pensato che con questo mercato la Fiorentina si sia rinforzata invece forse è il contrario. Quest'anno Italiano non sta tirando fuori nulla dal cilindro". Lo riporta Tuttomercatoweb.com

JORGENSEN CRITICA UN PO' I TIFOSI VIOLA

https://www.labaroviola.com/jorgensen-la-fiorentina-ha-un-bel-progetto-serve-pazienza-ma-i-tifosi-viola-non-ne-hanno/188771/