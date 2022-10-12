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Brambati: "La Fiorentina ha fatto degli errori ma Italiano è deludente. Non ha fatto nulla di speciale"

Brambati ha criticato l'operato di Italiano affermando che non è riuscito a valorizzare la squadra viola in questa stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2022 13:13
Brambati: "La Fiorentina ha fatto degli errori ma Italiano è deludente. Non ha fatto nulla di speciale" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nel suo intervento a TMW RadioMassimo Brambati ha parlato anche della Fiorentina: "Italiano quest'anno mi sta deludendo. Forse è vero, la società avrà fatto qualche errore. Hanno pensato che con questo mercato la Fiorentina si sia rinforzata invece forse è il contrario. Quest'anno Italiano non sta tirando fuori nulla dal cilindro". Lo riporta Tuttomercatoweb.com

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