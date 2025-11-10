10 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:23

Brambati rivela: “La Fiorentina è ufficialmente in vendita, con 300 milioni la porti via”

Redazione

10 Novembre · 15:36

Aggiornamento: 10 Novembre 2025 · 15:37

Il noto intermediario di mercato ha rivelato una vera e propria bomba legata alla possibile cessione della società viola da parte di Commisso

Massimo Brambati, intermediario di mercato, nel corso della trasmissione Netweek Calcio Show, ha rivelato che la Fiorentina è in vendita: “Ero a New York con il presidente della Giorgio Armani, dell’Olimpia e della Fondazione Giorgio Armani, ed è arrivata una telefonata, perché sapendo che io ero con questa persona, mi hanno chiesto di chiederle se fosse interessata alla Fiorentina, poiché la Fiorentina è ufficialmente in vendita.

La persona che me l’ha detto non è vicino all’ambiente di Firenze, di più, cioè a stretto contatto con Commisso. La stanno proponendo perché è in vendita, e mi hanno detto che con 300 milioni la porti via”.

