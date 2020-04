Il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati ha parlato di calciomercato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Commisso ha parlato di Chiesa: andrà via? “Non è andato via lo scorso anno, ma è molto stimato da diversi allenatori, in primis Conte. Alla fine andrà via, anche Commisso si dovrà adeguare alle dinamiche di un mercato che porta certi giocatori ad andare a squadre di livello superiore”.

Tuttomercatoweb.com