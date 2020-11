Calamai: “Se saltano Sarri o Spalletti alla Fiorentina occhio a Juric. Dopo Spezia società voleva cambiare Iachini”

Il giornalista fiorentino della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Se dovessero saltare i nomi di Sarri o Spalletti alla Fiorentina occhio a Juric che resta sempre in lizza. Dipendesse da me prenderei Spalletti che aiuterebbe anche a dare una strada precisa alla società. Dopo il pareggio contro lo Spezia la società voleva cambiare Iachini ma è stato Commisso a fermare tutto. Gli attaccanti non segnano e questo è un problema. Vlahovic non cresce, di testa non segna mai, stesso discorso per Kouamè. Nei giovani non vedo la voglia di migliorare che ci dovrebbe essere”

