Casini incontra Barone e rassicura: “Siamo al lavoro per risolvere problema di parcheggi e tramvia”

Il sindaco di Bagno a Ripoli Casini, il comune dove sorgerà il nuovo Viola Park, ha parlato al TgR Toscana, dopo l’incontro in mattinata con il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, le sue parole al termine del faccia a faccia:

“L’incontro con la Fiorentina è andato molto bene, c’è grande operatività e abbiamo un rapporto speciale con la società viola. Le complessità che Commisso ha rilevato possono essere risolte sia attraverso il lavoro del comune di Firenze con il diretto intervento di Nardella, sia con a lavoro per i parcheggi e sia per la tramvia. Il problema delle linee bianche non mi risulta, mi risultano problemi per il numero dei campi sintetici ma ci possiamo lavorare per trovare delle soluzioni” conclude Casini.

