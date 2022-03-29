L'annuncio del TgR: "Italiano ha affidato la sua procura a Fali Ramadani, sarà il suo procuratore"

Secondo quanto riportato dal TgR Toscana, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha cambiato procuratore, passando al potente Fali Ramadani, che nella sua scuderia, in termini di allenatore, pu...

Secondo quanto riportato dal TgR Toscana, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha cambiato procuratore, passando al potente Fali Ramadani, che nella sua scuderia, in termini di allenatore, può vantare tecnici come Sarri e il toscano Semplici. Un cambio che non ha riguardato l'avvocato di fiducia del tecnico viola, che mantiene Francesco Caliandro, che ha curato anche il suo arrivo a Firenze.

Ramadani ha un buon rapporto con la società viola, ha collaborato tantissimo con la vecchia proprietà ma anche fatto delle operazioni di mercato con la nuova gestione viola targata Commisso. Ricordiamo che il contratto tra Italiano e la Fiorentina scade nel 2023, con opzione di prolungamento automatico fino al 2024.

BROVARONE PARLA DEL MERCATO DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/brovarone-rivela-il-grande-sogno-della-fiorentina-e-quello-di-prendere-luis-alberto-dalla-lazio/170519/