65esimo compleanno di Roggi e Antognoni. Tanti i presenti alla cena delle “Glorie Viola”. Le foto
Vi proponiamo in esclusiva qualche scatto fotografico relativo alla cena organizzata per il 65 esimo compleanno di Moreno Roggi e Giancarlo Antognoni. Presenti alla cena: Alberto Panizza presidente di...
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2019 22:27
Vi proponiamo in esclusiva qualche scatto fotografico relativo alla cena organizzata per il 65 esimo compleanno di Moreno Roggi e Giancarlo Antognoni.
Presenti alla cena: Alberto Panizza presidente di Giglio Amico. Hamrin, presidente delle Glorie Viola, con Merlo, Chiarugi, Paolo Rosi, Ennio Pellegrini, il figlio di Beatrice, Alberto Orzan (primo scudetto), Paolo Bacciotti e Salica. Per Labaroviola presente il nostro editorialista Stefano Borgi membro anche del Museo Fiorentina. Ecco le foto: