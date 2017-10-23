Roggi: "Babacar ha la migliore media gol, dovrebbe essere titolare. Laurini è il miglior acquisto dei viola"
Moreno Roggi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Contro il Benevento partita che non fa testo. Mercoledì contro il Torino invece s, ci sono motivi di rivalsa da ambo le parti".Prosegue su Baba...
Moreno Roggi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Contro il Benevento partita che non fa testo. Mercoledì contro il Torino invece s, ci sono motivi di rivalsa da ambo le parti".
Prosegue su Babacar: "Babacar dovrebbe essere titolare per media gol, ma con ogni allenatore non è così quindi c’è qualcosa che ci sfugge. Se Pioli riesce a dosare bene lui e Simeone allora entrambi possono dare un buon contributo".
Conclude con un pensiero sul mercato estivo: "Miglior acquisto estivo? Laurini: ha dato tranquillità ed è affidabile nel ruolo, è il nostro Tendi".