Labaro Viola

Roggi: ''Thereau fondamentale per questa viola. Laurini? E' quello che era Tendi per noi...''

L'ex viola Moreno Roggi ha parlato a Lady Radio: “La Fiorentina? Io continuo a dire che questa è una squadra giovane rifatta per 8-7 undicesimi, con un allenatore nuovo: è indubbiamente una squadra co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2017 16:55
Roggi: ''Thereau fondamentale per questa viola. Laurini? E' quello che era Tendi per noi...'' -
News
Roggi
Laurini
Thereau
Condividi

L'ex viola Moreno Roggi ha parlato a Lady Radio: “La Fiorentina? Io continuo a dire che questa è una squadra giovane rifatta per 8-7 undicesimi, con un allenatore nuovo: è indubbiamente una squadra composta da ottimi giocatori, alcuni anche di esperienza come Thereau; lui è una pedina importantissima per Pioli. Permetterà anche a Simeone di venire fuori, spero che l’argentino faccia ottime cose in viola. Bisogna rimanere con i piedi per terra e non farsi trascinare dall’esaltazione della vittoria: chi commenta deve vedere quello che c’è di buono ma anche le negatività; la squadra credo che possa comunque venire fuori. Rivoluzione in casa viola pesa su rendimento? Già adesso riusciamo ad avere un giocato ben oliato: si pensi soltanto a Laurini che ricopre un ruolo importantissimo in una zona di campo in cui la Fiorentina ha avuto sempre problemi; è il Tendi dei nostri tempi. Un altro ruolo importante lo ricopre Biraghi e secondo me sta facendo bene. Non sono nomi eclatanti, ma stanno facendo il loro. Modulo e interpreti? Questa è la formazione più forte che la Fiorentina può schierare al momento: ci sono comunque 6-7 undicesimi di base che rappresentano dei punti fissi, poi naturalmente a seconda delle circostanze verranno fatti dei cambi”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok