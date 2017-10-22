Roggi: "Chiesa resterà alla Fiorentina ancora per un pò. I viola a Benevento non avranno troppi problemi"
Moreno Roggi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Chiesa e la Fiorentina secondo me andranno avanti ancora per un po’, non so quanto. Le voci al momento sono prem...
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2017 13:38
Moreno Roggi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Chiesa e la Fiorentina secondo me andranno avanti ancora per un po’, non so quanto. Le voci al momento sono premature. Ci sono tante squadre interessate, ma c’erano anche lo scorso anno".
Prosegue sulla partita di oggi: "La Fiorentina dovrà stare attenta contro il Benevento e giocare la sua partita. Non dovrebbe avere grossi problemi".