Roggi: "Chiesa resterà alla Fiorentina ancora per un pò. I viola a Benevento non avranno troppi problemi"

Moreno Roggi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Chiesa e la Fiorentina secondo me andranno avanti ancora per un po’, non so quanto. Le voci al momento sono prem...

A cura di Redazione Labaroviola 22 ottobre 2017 13:38

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