Roggi: “L’obiettivo Viola è la salvezza. Mi spiazza vedere la classifica, ritenevo Pioli l’uomo giusto”

Moreno Roggi, ex Fiorentina e procuratore, è intervenuto a RadioFirenzeViola.

Ecco le sue parole: “Vanoli trasmetterà un po’ di carattere e grinta in più oltre a un pizzico di preparazione perchè ho visto che ha fatto doppie sedute battendo su questo aspetto. Questa è una buona squadra, ha sorpreso tutti che non sia riuscita ancora a vincere e che sia in questa condizione di classifica. Sono certo abbia le possibilità per tirarsi fuori. Una delle caratteristiche principali che assimilerà da Vanoli è la grinta, la determinazione, la voglia di fare e l’impegno massimo per tutti e 90 i minuti”.

Sull’inizio di campionato e su Pioli: “Mi spiazza il fatto che la Fiorentina sia ultima. Io pensavo la squadra fosse migliorata. Io pensavo Pioli fosse giusto, così come lo era per il 90% delle persone che sono state intervistate. Il calcio è strano, è andata così ma era giusto dare una svolta, un cambio di direzione a un percorso che non stava andando bene”.

Conclude: “Io credo che tornare agli obiettivi di partenza sarà difficile perché si è perso troppi punti ed è stata fatta troppa strada. L’obbiettivo deve essere la salvezza, poi piano piano si guarderà cosa succederà. Passo dopo passo, come ha detto Vanoli, devi raggiungere quella zona che ti faccia star tranquillo per la salvezza”.