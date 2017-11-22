Roggi: "Della Valle? In pubblico si dicono delle cose anche se forse non c'è tutta questa voglia di farle"

Moreno Roggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "La gente vuol vedere i Della Valle in persona, non si accontentano di due manager, seppur bravi e che hanno ricostruito determinati rapporti, co...

Moreno Roggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "La gente vuol vedere i Della Valle in persona, non si accontentano di due manager, seppur bravi e che hanno ricostruito determinati rapporti, come Antognoni e Salica".

Prosegue sulla questione dello stadio: "Il loro ritorno potrebbe chiarire anche il discorso stadio perché se società e comune sono d'accordo nel farlo, non riesco a capire perché ci voglia così tanto e non basta la burocrazia per giustificare questo ritardo".

E conclude con un pensiero personale: "Non vorrei che pubblicamente si dicessero delle cose e in privato non ci sia tutta questa voglia di farle".