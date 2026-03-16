Roggi: “Fiorentina deludente ma con Paratici c’è speranza, è il profilo giusto per guidare la squadra”

L’ex Fiorentina, Moreno Roggi, è intervenuto a Radio FirenzeViola: “Se penso all’annata della Fiorentina sono deluso, perché questa squadra in questa posizione non ci dovrebbe stare. Però neanche quella del ’92 ci doveva stare e mi vengono pensieri strani. Con una vittoria stasera aggiusti comunque un po’ la situazione, anche perché il Lecce ha perso. Con tre punti superi i salentini e distanzi di 4 punti la Cremonese, ma ti avvicini anche il Cagliari, che ha perso col Pisa”.

Su Paratici: “L’ho incrociato quando facevo il procuratore, ne ho un ottimo ricordo sia come professionista sia come uomo. Sono molto contento che sia a Firenze, è un profilo importante. Adesso deve prendere il ruolo di gestore di tutta l’area tecnica ma è una persona intelligente, sta prendendo piano piano in mano la situazione. Il contratto che gli hanno fatto è lungo, questo vuol dire che il suo progetto è a lungo termine”.

Sul mercato di gennaio: “Dico che è sempre complicato, ha avuto un po’ di sfortuna perché la prima prova di Daniele Rugani ha fatto capire tutte le difficoltà nell’entrare in corsa, quello è un difensore che deve ancora entrare in forma ma è un buon difensore. Peccato per l’infortunio di Solomon perché era un giocatore che avrebbe fatto molto comodo”.