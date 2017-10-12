Roggi: "La priorità deve essere quella di rinnovare con Badelj. Chiesa troppo forte, partirà.."

A Tuttomercatoweb ha parlato il noto agente di mercato Matteo Roggi. Queste le sue parole: "Badelj deve rinnovare, Chiesa troppo forte..

A Tuttomercatoweb ha parlato il noto agente di mercato Matteo Roggi. Queste le sue parole: "La cosa più importante per la Fiorentina in questo momento è quella di pensare ai rinnovi. Io da tifoso, gioco d'anticipo e penso che ci sia bisogno al più presto di rinnovare l'accordo con Badelj. Chiesa? E' talmente bravo che è destinato a partire per andare in un top club. Spero il più tardi possibile per i viola peró. Magari Badelj ha qualche richiesta importante che sta prendendo in considerazione. Credo però che la Fiorentina in questo momento stia affrontando la posizione di Badelj in modo intelligente. Hanno messo da parte i problemi legati al rinnovo, mandandolo in campo a prescindere dalla scadenza.