Roggi: “I procuratori lavorano per interesse personale. Vlahovic è solo l’ultimo della lista”

Moreno Roggi, ex procuratore e calciatore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Il caso del mancato rinnovo contrattuale di Vlahovic è solo l’ultimo della lista di certe situazioni limite che stanno avvenendo in tutta Europa. C’è un modus operandi preciso e chiaro che da anni va avanti per interesse esclusivo dei procuratori. L’interesse dei giocatori è passato in secondo piano. Soprattutto per i calciatori giovani sarebbe importante giocare da titolari piuttosto che guadagnare un milione di euro in più. I soldi per vivere tranquillamente tutta la vita li avranno in ogni caso. Commisso si è comportato bene, ha fatto un’offerta strepitosa al ragazzo che non dimentichiamo ha giocato bene soltanto per un anno nella sua carriera”