Adani: “Non capisco Vlahovic. Le parole di Commisso possono far male alla Fiorentina”

Daniele Adani, ex difensore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per parlare del caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Quest’anno mi piace tantissimo la Fiorentina. L’anno scorso sono stato un po’ critico ma ora ci sono le carte in regola per poter fare grandi cose. Il cammino intrapreso da Italiano è nobile. Per me è un allenatore favoloso e una grande persona. La Fiorentina ha voglia di tornare grande”.

VLAHOVIC “Non capisco questa scelta. Se due mesi fa hai deciso con la società di iniziare un percorso non crei questo attrito. L’uscita di Commisso rischia di fare del male alla Fiorentina, io avrei tenuto più nascosta questa situazione. Bisogna far rientrare questa cosa, un patto di belligeranza”.

DIFESA “A me non dispiace Igor, per quanto io sia un amante di Quarta. Italiano ha fatto bene a rotare tutti i centrali”.

TORREIRA-PULGAR “Chi tra i due? Scelgo Torreira, per me è un giocatore superiore”.

