L’ex viola Moreno Roggi, membro delle Glorie Viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

“È stato un onore lasciare il segno nella donazione promossa dalla Fiorentina. Certo, sarebbe stato meglio se ciò non fosse mai accaduto.”.

Il campionato? “Mi meraviglio che si parli di tempo. Andrebbe interrotto il tutto a tempo indeterminato. C’è in gioco la salute delle persone. Lo sport viene in secondo piano, il calcio in terzo”.