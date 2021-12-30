De Sinopoli: "In aereo per Cagliari stiamo vicini, allo stadio dobbiamo stare distanti, non capisco"

Federico De Sinopoli ha parlato della situazione riguardo i tifosi allo stadio dopo la decisione di ridurre la capienza dal 75% al 50%

Il presidente dell’Associazione dei tifosi della Fiorentina, Federico De Sinopoli, ha parlato a Lady Radio del limite della capienza degli stadi di serie A ridotta dal 75 al 50%, queste le sue parole:

“Non ce lo aspettavamo, è una decisione che non cambia nulla alla lotta contro il virus. Il calcio è partecipazione, se stai distante non è più calcio. Poi c’è qualcosa che non capisco, per andare in trasferta a Cagliari in aereo stai uno affianco all’altro, poi allo stadio devi stare distaccato. Comunque è una decisione che va presa al più presto perché abbiamo comprato il mini abbonamento e tanti di noi hanno anche comprato i biglietti per Cagliari. O hai il coraggio di chiudere gli stadi come in Francia (massimo 5mila spettatori ndr) oppure non ha senso, sempre che questo serva a qualcosa farlo” conclude De Sinopoli.

15 MILIONI SONO TROPPI PER LA FIORENTINA

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