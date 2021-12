La Fiorentina ha deciso di rinunciare a Joao Pedro perchè 15 milioni per il vice Vlahovic sono troppi

Secondo quando riportato questa mattina da La Nazione, la Fiorentina e il Cagliari hanno parlato anche di Joao Pedro nelle ultime occasioni, ma il costo del capitano rossoblu, 15 milioni, è proibitivo per la Fiorentina che non vuole spendere una cifra cosi alta per il ruolo di riserva di Vlahovic che deve essere coperto. Sul brasiliano c’è anche il Galatasaray dalla Turchia, in questo momento è più disposto a mettere sul piatto quella cifra richiesta.

VLAHOVIC COSTA TROPPO A LA JUVENTUS SI BUTTA SU SCAMACCA