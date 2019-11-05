De Sinopoli presidente ATF: "Il gemellaggio col Verona c’è stato, c’è e ci sarà sempre"

Oggi in edicola sulla Repubblica troviamo un approfondimento sul tema del razzismo, soprattutto sulle offese rivolte da alcuni tifosi del Verona a Balotelli durante la partita con il Brescia. A tal p...

Oggi in edicola sulla Repubblica troviamo un approfondimento sul tema del razzismo, soprattutto sulle offese rivolte da alcuni tifosi del Verona a Balotelli durante la partita con il Brescia. A tal proposito è intervenuto Federico De Sinopoli, presidente dell’Associazione Tifosi Fiorentini:

"Il gemellaggio col Verona c’è stato, c’è e ci sarà sempre. È stato siglato da gente di sinistra con gente che era di destra negli anni ’ 70. Erano altri i valori su cui si fondava, non certamente le diverse ideologie. I nostri gemellaggi, compresi quelli con Torino, Catanzaro e Sporting Lisbona, oltre ad essere duraturi nel tempo, sono forti e sani. Tutto il resto proprio non ci interessa".