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Notizie Gemellaggio Fiorentina

Viola e butei, per sempre fradei. Storia di un gemellaggio indistruttibile

11 luglio 2020 20:31

Il Verona celebra il gemellaggio con la Fiorentina: Preparata una speciale vetrina all’esterno dello store

24 novembre 2019 08:05

Antonella Bundu: "Interrompere il gemellaggio tra Fiorentina e Verona è il minimo che si possa fare"

06 novembre 2019 10:56

De Sinopoli presidente ATF: "Il gemellaggio col Verona c’è stato, c’è e ci sarà sempre"

05 novembre 2019 10:23

Bizzarro a Torino, tifosi della Juventus sul web chiedono gemellaggio con la Lazio

02 maggio 2017 22:06

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