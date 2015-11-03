Notizie Gemellaggio Fiorentina

Viola e butei, per sempre fradei. Storia di un gemellaggio indistruttibile
11 luglio 2020 20:31
Il Verona celebra il gemellaggio con la Fiorentina: Preparata una speciale vetrina all’esterno dello store
24 novembre 2019 08:05
Antonella Bundu: "Interrompere il gemellaggio tra Fiorentina e Verona è il minimo che si possa fare"
06 novembre 2019 10:56
De Sinopoli presidente ATF: "Il gemellaggio col Verona c’è stato, c’è e ci sarà sempre"
05 novembre 2019 10:23
Bizzarro a Torino, tifosi della Juventus sul web chiedono gemellaggio con la Lazio
02 maggio 2017 22:06
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