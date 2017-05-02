Bizzarro a Torino, tifosi della Juventus sul web chiedono gemellaggio con la Lazio

Tifosi aprono una petizione sul web da consegnare agli ultras delle due squadre. Lazio e Juventus, prove d'intesa...

Una petizione per unire i tifosi della Juventus e quelli della Lazio. Il forum dei tifosi bianconeri "Juventus Fans" ha lanciato l'appello alle due tifoserie su change.org dopo la vittoria biancoceleste sulla Roma per 3-1 nel derby della Capitale. Una volta raccolte le firme necessarie, la proposta sarà consegnata agli ultras delle due squadre. Un gesto che spazza via la rivalità della stagione 1999-2000, quando la Lazio vinse lo scudetto, mentre la Juventus perdeva 1-0 nellla celebre partita del 14 maggio 2000, contro il Perugia, sotto una pioggia intensa.

La petizione integrale

"La Juventus storicamente non ha un grande numero di gemellaggi - si legge nella petizione .- In Italia attualmente la Vecchia Signora, in maniera ufficiale non è gemellata con nessun'altra tifoseria dello stivale. Fuori dall'Italia invece, esistono accordi di gemellaggio con i tifosi organizzati dell'ADO Den Haag, compagine olandese, e con quelli del Legia Varsavia, formazione polacca. Nel 2011 si è rinforzata anche l'amicizia con i sostenitori della squadra inglese del Notts County – la cui maglia a strisce verticali bianche e nere fu condivisa dalla Juventus fin dal 1903 – mentre nel novembre dell'anno successivo è stata istituita l'amicizia con i sostenitori della squadra spagnola dell'Elche.

Ma in Italia, vuoi per il fatto che la Juventus si è sempre trovata a lottare per i primi posti praticamente con tutte le formazioni più importanti d'Italia, vuoi per un sentimento anti Juve che ha raccolto e unito tutto lo stivale che non tifava la Vecchia Signora, oggi non esiste alcun gemellaggio tra la tifoseria bianconera e un'altra italiana ad eccezione di una semplice amicizia, stima e rispetto reciproco con i sostenitori dell'Avellino. Negli ultimi anni invece si è venuta a creare una sorta di simbiosi con una tifoseria importante italiana, quella laziale.

La simpatia dei tifosi bianconeri verso la Lazio è una storia nata nel recente passato, soprattutto dopo il famoso 5 Maggio 2002 in cui la vittoria dei biancocelesti contro l'Inter, consegnava lo Scudetto nella mani bianconere. Una ricorrenza ancora oggi festeggiata tra il tifo bianconero, tutto questo grazie alla Lazio. Inoltre la rivalità con la Roma che negli ultimi anni ha lottato con la Juventus per il titolo di Campione d'Italia ed alcuni attestati di stima dei laziali verso dei giocatori della Juventus (Buffon e Bonucci in primis), hanno rafforzato ancora di più questo sentimento di simpatia verso le aquile biancocelesti. Questa simbiosi venutasi a creare con il tempo non può passare inosservata.

E nell'era del calcio violento, nell'era del calcio dell'odio (verso la Juventus soprattutto), nell'era del calcio in cui una semplice trasferta bianconera mobilita quasi tutte le forze dell'ordine di una metropoli, ci sentiamo in dovere invece di esaltare una proposta di amicizia. Chiediamo che la tifoseria della Juventus e la tifoseria della Lazio pensino in maniera seria e concreta ad un gemellaggio. Sarebbe il primo per la Juventus in Italia con una squadra storicamente importante. Sarebbe un segnale importante per tutto il calcio italiano!"

SkySport.it