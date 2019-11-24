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Il Verona celebra il gemellaggio con la Fiorentina: Preparata una speciale vetrina all’esterno dello store

Un gemellaggio tra due tifoserie che continua ad essere molto forte, nonostante le tante critiche piovute sui tifosi gialloblu dopo gli episodi di qualche settimana fa con Balotelli. Il legame è rimas...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 08:05
Il Verona celebra il gemellaggio con la Fiorentina: Preparata una speciale vetrina all’esterno dello store -
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Un gemellaggio tra due tifoserie che continua ad essere molto forte, nonostante le tante critiche piovute sui tifosi gialloblu dopo gli episodi di qualche settimana fa con Balotelli. Il legame è rimasto intatto, oltre gli orientamenti politici.

Un’ulteriore testimonianza di questo, è stata fornita dalla società veneta che, proprio alla vigilia della sfida contro i "fratelli" viola, ha deciso di addobbare una speciale vetrina all’esterno dello store ufficiale del club. Rendendo pubblica la foto pubblicata attraverso il proprio profilo Instagram:

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