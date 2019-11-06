Antonella Bundu: "Interrompere il gemellaggio tra Fiorentina e Verona è il minimo che si possa fare"

Fa ancora discutere la protesta di Mario Balotelli dopo aver sentito insulti razzisti provenire dalle tribune del Bentegodi di Verona. Un episodio che sta generando molte riflessioni sul gemellaggio t...

Fa ancora discutere la protesta di Mario Balotelli dopo aver sentito insulti razzisti provenire dalle tribune del Bentegodi di Verona. Un episodio che sta generando molte riflessioni sul gemellaggio tra i tifosi viola e quelli gialloblu. A riguardo è intervenuta Antonella Bundu, candidata a sindaco di Potere al Popolo, Sinistra Italiana e Città aperta alle ultime amministrative, oggi capogruppo in consiglio comunale di Sinistra Progetto Comune. Questo il suo pensiero:

"Faremo la nostra parte, chiederemo alle istituzioni di fare altrettanto. È arrivato il momento di scegliere con chi stare in modo coraggioso. Interrompere un gemellaggio fra tifoserie, per quanto antico, in seguito a una vicenda del genere è il minimo che si possa fare. E nonostante la presa di posizione della tifoseria viola, credo che il sindaco, come rappresentante di tutta la città, sia chiamato anche lui a dire qualcosa. La politica, in certi momenti, non può limitarsi a subire, a assecondare la “pancia” degli elettori, ma deve dare una direzione, fare capire senza tentennamenti da che parte vuole stare, anche rischiando l’impopolarità”.