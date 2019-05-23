Domani non ci sarà nè la Curva Fiesole nè l'associazione dei tifosi della Fiorentina all'allenamento a porte aperte

Domani la Fiorentina si allenerà a porte aperte allo stadio Franchi a partire dalle ore 16.30. Pero la Curva Fiesole e l'associazione dei tifosi della Fiorentina hanno già fatto sapere di non avere al...

Domani la Fiorentina si allenerà a porte aperte allo stadio Franchi a partire dalle ore 16.30. Pero la Curva Fiesole e l'associazione dei tifosi della Fiorentina hanno già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di esserci alla seduta al Franchi. Una scelta alquanto discutibile e strana in un momento così delicato.