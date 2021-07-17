L'ATF: "L'amore per Antognoni non ha bisogno di un contratto. Ora non ci sono più alibi e scuse"
Il messaggio dell'ATF dopo la separazione tra Antognoni e la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2021 08:32
"L'Amore del POPOLO VIOLA verso Giancarlo Antognoni - ha scritto l'ATF - non ha bisogno di essere sancito da un contratto. Resti la Nostra Bandiera. Per sempre. La storia non si cancella.
Adesso nessun altro alibi, nessun altra scusa......"
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