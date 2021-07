Di Marzio: “Il Marsiglia insiste per Lirola, offerta da 12 milioni ma pagamento in più anni”

Il Marsiglia vorrebbe riportare in Ligue1 Pol Lirola. Il club francese per lo spagnolo ha offerto 12 milioni con pagamento spalmato su più anni. L’OM insiste affinché l’offerta formulata al club viola possa essere accettata in modo da poter accogliere nuovamente in rosa il giocatore che nella seconda parte della passata stagione ha collezionato 19 presenze, 2 gol e 2 assist in Ligue1. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

