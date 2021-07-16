Rita Antognoni: "Le favole non esistono. Amareggiata e dispiaciuta. Un pensiero solo a tutti i tifosi viola"

Rita Antognoni amareggiata dopo la separazione tra Antognoni, suo marito e la Fiorentina

"Grazie a chi ha avuto sempre un pensiero gentile - ha scritto Rita Antognoni, moglie di Giancarlo su Facebook -, grazie a chi ha voluto bene, grazie a chi è stato sempre vicino, la realtà è questa e le favole forse non esistono. Voglio io personalmente avere un pensiero solo ed unicamente per tutti i tifosi viola che sono stati sempre eccezionali. Queste sono le mie parole poi Giancarlo dirà quello che crede. Sono molto amareggiata e dispiaciuta. Peccato!"

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