TMW, Ranieri nel mirino dell’Eintracht Francoforte. In Italia su di lui Venezia e Salernitana

Arriva un sondaggio dalla Bundesliga per Luca Ranieri, difensore centrale classe 1999 di proprietà della Fiorentina reduce dal prestito nella passata stagione alla SPAL. Il giocatore spezzino, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, sarebbe finito al centro di un sondaggio dell’Eintracht Francoforte qualora la società tedesca decida di far parte Evan N’Dicka. Per Ranieri, però, non mancano ipotesi alternative nel nostro paese. Su di lui, infatti, ci sono gli occhi delle neopromosse Venezia e Salernitana oltre che dello Spezia, squadra della sua città Natale, già emersa come possibilità durante la trattativa per l’approdo di Vincenzo Italiano sulla panchina dei viola.

