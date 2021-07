Orlandini: “Antognoni mai considerato, è una vergogna. Nella Fiorentina non c’è società”

“Purtroppo – ha detto a Tuttomercatoweb.com Andrea Orlandini, ex Fiorentina – Giancarlo non è mai stato considerato nonostante il suo grande sapere calcistico. La trovo una cosa brutta, quasi una vergogna, da parte del ds, dell’ad Barone e anche dei tecnici che si sono succeduti. La Fiorentina oggi è questa: si prende un calciatore di 28 milioni – Gonzalez – che sarà certamente molto forte ma che nell’anno passato ha comunque giocato solo 939 minuti, 16 partite, nello Stoccarda. Nella Fiorentina non c’è società: il presidente Commisso è una bravissima persona ma non sa mandare avanti il club perchè non è a Firenze e ha troppa fiducia in Barone che è colui che a mio parere sta sbagliando”.

Adesso c’è stato il cambio di allenatore: che cosa prevede?

“Sì ma i giocatori per adesso sono i soliti. Ci può essere una resa del 20% in più col nuovo tecnico ma servono due buoni giocatori almeno da dieci milioni”.

LEGGI ANCHE, ANTOGNONI: “LA PROPRIETÀ MI VOLEVA FUORI, MI AVEVANO GIÀ TOLTO L’UFFICIO PRIMA DELL’INCONTRO”