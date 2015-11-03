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Notizie Orlandini Fiorentina

Orlandini: "Kurt persona buona. Fiorentina? Bisogna girare per i giocatori forti, qui non si trovano"

06 febbraio 2024 12:46

Orlandini: "Fiorentina ha fatto campionato non all'altezza ma si merita Coppa Italia e Conference"

30 aprile 2023 15:05

Orlandini: “Scoprii Romario, ok dell’agente ma non c’erano soldi. Prenderei Nzola. Oggi servirebbe Graziani”

12 aprile 2023 09:41

Orlandini: "Incontrai Mattei in autogrill ma non lo considerai per nulla. Gol di Graziani era buono"

12 aprile 2023 09:36

Orlandini sta con i tifosi viola: "Vlahovic merita proprio di essere fischiato durante la partita"

02 marzo 2022 16:31

"La Fiorentina deve prendere Draxler, il Psg te lo dà in prestito, con lui fai il salto di qualità"

30 dicembre 2021 19:51

Orlandini: "Commisso non sa mandare avanti la squadra. Barone e Pradè vergognosi con Antognoni"

17 luglio 2021 14:33

Orlandini: "Antognoni mai considerato, è una vergogna. Nella Fiorentina non c'è società"

16 luglio 2021 23:24

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