Notizie Orlandini Fiorentina

Orlandini: "Kurt persona buona. Fiorentina? Bisogna girare per i giocatori forti, qui non si trovano"
06 febbraio 2024 12:46
Orlandini: "Fiorentina ha fatto campionato non all'altezza ma si merita Coppa Italia e Conference"
30 aprile 2023 15:05
Orlandini: “Scoprii Romario, ok dell’agente ma non c’erano soldi. Prenderei Nzola. Oggi servirebbe Graziani”
12 aprile 2023 09:41
Orlandini: "Incontrai Mattei in autogrill ma non lo considerai per nulla. Gol di Graziani era buono"
12 aprile 2023 09:36
Orlandini sta con i tifosi viola: "Vlahovic merita proprio di essere fischiato durante la partita"
02 marzo 2022 16:31
"La Fiorentina deve prendere Draxler, il Psg te lo dà in prestito, con lui fai il salto di qualità"
30 dicembre 2021 19:51
Orlandini: "Commisso non sa mandare avanti la squadra. Barone e Pradè vergognosi con Antognoni"
17 luglio 2021 14:33
Archivio