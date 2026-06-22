Nazione: "Orlandini sbarca al Viola Park: è il nuovo segretario scouting"

La nuova Fiorentina sta lentamente prendendo forma anche lontano dai riflettori

La nuova Fiorentina sta lentamente prendendo forma anche lontano dai riflettori. Mentre Fabio Paratici è impegnato a ridisegnare l'area tecnica viola, dal Milan è di recente arrivato un rinforzo destinato a recitare un ruolo importante nella riorganizzazione del club: Niccolò Orlandini sarà infatti il nuovo segretario del dipartimento scouting e lavorerà a stretto contatto con il responsabile dell'area Lorenzo Giani. Fiorentino di 32 anni, laureato in Scienze del Turismo all'Università di Pisa e da sempre grande tifoso viola, Orlandini approda al Viola Park dopo dieci anni trascorsi all'interno della struttura rossonera. Un percorso costruito passo dopo passo e sempre legato allo sviluppo dei giovani e all'organizzazione sportiva.

Entrato nel 2016 come membro della Milan Academy, ha successivamente ricoperto il ruolo di coordinatore organizzativo del Progetto Milan Academy e dell'area ricerca e sviluppo fino a diventare segretario sportivo di tutto il settore giovanile. Un profilo giovane ma già esperto, scelto per rafforzare un comparto che Paratici considera strategico per il futuro della Fiorentina. Fin dal suo arrivo, il direttore sportivo ha infatti individuato nello scouting uno dei settori da ristrutturare più profondamente (di fatto, quando il dirigente è arrivato a Firenze, era un comparto pressoché inesistente) con l'obiettivo di creare una rete più efficiente e moderna nella ricerca dei talenti. L'ingresso di Orlandini rappresenta quindi molto più di una semplice aggiunta all'organigramma: è un ulteriore tassello della rivoluzione avviata da Paratici e destinata ad avere ripercussioni già sul prossimo mercato estivo. Lo riporta La Nazione.