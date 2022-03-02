Orlandini sta con i tifosi viola: "Vlahovic merita proprio di essere fischiato durante la partita"

E' il giorno di Fiorentina-Juventus che vedrà il ritorno al Franchi di Dusan Vlahovic a Firenze con la maglia bianconera

Andrea Orlandini, ex centrocampista viola che nel corso della sua carriera è stato anche dirigente della Juve racconta le sue sensazioni sulla partita di stasera tra viola e bianconeri, valida per la semifinale di Coppa Italia. Queste le sue parole a TMW

"Per la Fiorentina è una gara difficile qualche giocatore della Juve sarà assente ma è comunque sempre una buona squadra quella di Allegri. La Fiorentina deve cercare di vincere e stare attenta a non prendere contropiede"

Vlahovic come se lo aspetta?

"Non sarei per fischiarlo anche se se lo merita. Ha lasciato la Fiorentina in un momento particolare, se andava via a giugno era meglio. Lo guarderò e spero che Milenkovic lo controlli bene".

La Juve invece come affronterà la partita?

"Giocherà sperando nella coppia Morata-Vlahovic. prendere gol in casa per la Fiorentina sarebbe pericoloso. Deve provare a vincere, a me andrebbe bene anche uno a zero".

Su Piatek che idea si è fatto?

"Andrei avanti con lui. Su Cabral occorre ancora lavorarci ma poi emergerà anche lui. E' arrivato da poco. Piatek è andato comunque discretamente".

BORJA VALERO PARLA DI FIORENTINA-JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/borja-valero-racconta-chi-mi-ha-montato-internet-ha-minacciato-di-staccarlo-se-non-battevamo-la-juve/167475/