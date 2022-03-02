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Borja Valero racconta: "Chi mi ha montato internet ha minacciato di staccarlo se non battevamo la Juve"

L'ex Fiorentina Borja Valero ha parlato dell'avvicinamento alla gara Fiorentina-Juventus che non è una gara come le altre

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 marzo 2022 13:49
Borja Valero racconta: "Chi mi ha montato internet ha minacciato di staccarlo se non battevamo la Juve" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Borja Valero racconta: "Chi mi ha montato internet ha minacciato di staccarlo se non battevamo la Juve"

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Borja Valero. Queste le sue parole:

"Com'era l'attesa verso la Juventus? Un ragazzo che è venuto a montarci internet ci ha minacciato di staccarlo se non vincevamo. In settimana ci dicevano sempre "Mi raccomando". Si rimane sorpresi della coreografia e dal tifo? L'atmosfera è diversa la gente e più carica. Fa molto impressione. E' una sensazione unica. Come preparavi la partita? Io sono molto tranquillo e ci arrivavo spensierato. Anche se conoscendo come la gente la vive senti maggiore responsabilità. Il ricordo più bello? I secondi che passano quando passo la parla a Joaquin per il gol del 4-2. Il ritorno di Coppa Italia del 2015? Una di quelle partite con il ricordo maggiormente negativo. Abbiamo peccato forse un po' di presunzione anche perchè a loro mancavano tanti giocatori"

ARCHIVIATA L'INCHIESTA SUL PRESIDENTE COMMISSO

https://www.labaroviola.com/la-procura-federale-archivia-le-indagini-su-commisso-per-lintervista-al-times-nessun-fatto-di-rilievo/167470/

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