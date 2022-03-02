Borja Valero racconta: "Chi mi ha montato internet ha minacciato di staccarlo se non battevamo la Juve"

L'ex Fiorentina Borja Valero ha parlato dell'avvicinamento alla gara Fiorentina-Juventus che non è una gara come le altre

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Borja Valero. Queste le sue parole:

"Com'era l'attesa verso la Juventus? Un ragazzo che è venuto a montarci internet ci ha minacciato di staccarlo se non vincevamo. In settimana ci dicevano sempre "Mi raccomando". Si rimane sorpresi della coreografia e dal tifo? L'atmosfera è diversa la gente e più carica. Fa molto impressione. E' una sensazione unica. Come preparavi la partita? Io sono molto tranquillo e ci arrivavo spensierato. Anche se conoscendo come la gente la vive senti maggiore responsabilità. Il ricordo più bello? I secondi che passano quando passo la parla a Joaquin per il gol del 4-2. Il ritorno di Coppa Italia del 2015? Una di quelle partite con il ricordo maggiormente negativo. Abbiamo peccato forse un po' di presunzione anche perchè a loro mancavano tanti giocatori"

ARCHIVIATA L'INCHIESTA SUL PRESIDENTE COMMISSO

https://www.labaroviola.com/la-procura-federale-archivia-le-indagini-su-commisso-per-lintervista-al-times-nessun-fatto-di-rilievo/167470/