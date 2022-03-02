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La procura federale archivia le indagini su Commisso per l'intervista al Times. Nessun fatto di rilievo

Nessun provvedimento per il presidente viola Rocco Commisso dopo le parole forti rilasciate al Financial Times

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 marzo 2022 13:26
La procura federale archivia le indagini su Commisso per l'intervista al Times. Nessun fatto di rilievo - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Rocco Commisso

La federazione ha fatto sapere che sono state archiviate le indagini sull'intervista del presidente viola Rocco Commisso al Financial Times. Dopo le indagini del caso, gli investigatori FIGC, hanno fatto sapere che non siano emerse fattispecie di rilievo disciplinare entro il virgolettato del presidente della Fiorentina.

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