Orlandini: “Commisso non sa mandare avanti la squadra. Barone e Pradè vergognosi con Antognoni”

L’ex calciatore viola Andrea Orlandini ha parlato a Tuttomercatoweb di Commisso in maniera molto critica:

“Nonostante il suo sapere calcistico, Giancarlo non è mai stato considerato. Mi sembra una cosa brutta, quasi vergognosa da parte di Pradè, Barone e dei tecnici che si sono succeduti. Questa è la Fiorentina: Prende un giocatore per 28 milioni che la scorsa stagione ha giocato 16 partite nello Stoccarda. Commisso è una brava persona ma non sa mandare avanti il club. Ha troppa fiducia in Barone che per me sta sbagliando”.

