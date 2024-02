Orlandini: “Kurt persona buona. Fiorentina? Bisogna girare per i giocatori forti, qui non si trovano”

L’ex giocatore della Fiorentina, Andrea Orlandini, ha voluto ricordare Kurt Hamrin ai media presenti alla camera ardente allestita al Franchi. Si è poi soffermato sui temi di attualità legati alla Viola, volendo commentare il momento di crisi che starebbe attraversando. Le sue parole:

“Era una persona buona, intelligente, sempre pronta a dare un consiglio. Chiarugi e Merlo hanno giocato prima di me, sono stati più a contatto. Forse con lui non ho mai giocato in partita, forse solo in allenamento, quando si faceva prima squadra contro Primavera”.

Poi sulla Fiorentina: “Oggi forse anche qualcosa di più di un’ala destra. Difficile ritrovare uno com’era Kurt, alla Fiorentina manca un centrale difensivo, ancora non ho capito perché non è stato preso. Bisogna girare, perché se si sta qui a Firenze, non si trova nessuno“.

