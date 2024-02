Adani demolisce Allegri ma lui ascolta in diretta e la sua faccia è un programma: sbuffa e cambia espressione

La vittoria dell’Inter sulla Juventus nell’ultimo turno di campionato mette i nerazzurri in vetta alla classifica di Serie A permettendo alla squadra di Simone Inzaghi un passo in avanti importante nella corsa Scudetto. Un successo che frena la corsa dei bianconeri incapaci però al Meazza di impensierire i nerazzurri. A fine partita il dibattito su quanto la Juventus di Allegri non sia stata in grado di mettere in difficoltà l’Inter è stato affrontato sulle rete Rai a La Domenica Sportiva. A parlarne in studio, insieme a Pecci e Collovati, soprattutto Lele Adani.

Adani spiega la sua riflessione in studio.

L’ex frontman della Bobo TV e opinionista del programma sportivo sulla tv di Stato, ha più volte attaccato Allegri sul suo gioco e sull’incapacità dell’allenatore di riuscire a valorizzare l’organico a disposizione. Un concetto che ha ribadito anche nel corso del programma poco prima che Allegri comparisse sui monitor per la classica intervista post gara: “Simone Inzaghi è diventato allenatore dell’Inter nello stesso periodo in cui Allegri è tornato alla Juventus” ha spiegato Adani sottolineando i passi in avanti del tecnico piacentino rispetto a quella livornese. A un certo punto proprio Allegri compare sugli schermi dopo aver ascoltato la riflessione di Adani. La sua mimica facciale è tutta un programma.

Collovati cerca di moderare Adani.

La litigata in diretta TV su Sky nel 2018 creò la spaccatura tra Adani e Allegri. L’ex difensore nerazzurro contestò fin dal principio le lacune delle squadre allenate dal tecnico livornese dal punto di vista del gioco. Un concetto ribadito con un ragionamento ben elaborato proprio nel post Inter-Juventus. “Secondo me si può fare di più perché il lavoro è un valore”. Adani spiega come sia questa la reale differenza attuale tra nerazzurri e bianconeri certificata dal divario attuale in classifica: “Entrambi hanno fatto due anni e mezzo di lavoro e quindi dal punto di vista della proposta calcistica è lecito aspettarsi di più (da Allegri ndr) come sistema e scelte”.

La reazione di Allegri che quasi sbuffa sentendo quelle parole. A quel punto alla destra di Adani, sul monitor della Rai, appare proprio Massimiliano Allegri a cui avevano già messo l’auricolare pronto per ascoltare le riflessioni da studio e analizzare la partita. Il tecnico livornese aveva dunque ascoltato tutto il ragionamento di Adani e infatti in video viene mostrata proprio la sua espressione una volta ascoltate le parole dell’opinionista. Allegri storce il naso, quasi sbuffa. Gira la faccia come se ne avesse abbastanza delle parole di Adani evidentemente ascoltate a più riprese anche quando faceva ancora parte del quartetto della Bobo Tv insieme a Vieri, Cassano e Ventola. L’ennesimo capitolo della lunga storia tra Adani e Allegri iniziata dal quel famoso scontro in diretta del 2018. Lo riporta Fanpage