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Notizie Hamrin Fiorentina

Sentite Valcareggi: "Gud come Hamrin? Ho sputato quello che stavo mangiando. Andiamoci piano"

27 settembre 2024 15:00

Figlio Hamrin: “Gudmundsson assomiglia a papà. Ma non sarà una bandiera della Fiorentina”

24 settembre 2024 08:49

Derby tosco-emiliano: il maggior numero di vittorie in Serie A della Fiorentina è proprio contro i felsinei

14 febbraio 2024 14:00

Amore puro per Hamrin al suo funerale: "Cresciuto fin da bambino, con la leggenda dell'uccellino"

07 febbraio 2024 14:05

Orlandini: "Kurt persona buona. Fiorentina? Bisogna girare per i giocatori forti, qui non si trovano"

06 febbraio 2024 12:46

Graziani: "Far giocare Nzola così è come esporlo a brutte figure. Belotti? Convinto delle sue qualità"

04 febbraio 2024 22:34

Spunta uno striscione per Hamrin sotto il Franchi: "L'Uccellino non si potrà mai dimenticare"

04 febbraio 2024 19:10

Hamrin, Firenze darà l'ultimo saluto al suo Campione, camera ardente allo stadio

04 febbraio 2024 18:23

Kurt Hamrin, il ricordo del Milan: "Protagonista di successi indimenticabili nella storia rossonera"

04 febbraio 2024 17:07

Il Sindaco Nardella ricorda Hamrin sui social: "Sarà per sempre tra i simboli più belli di Firenze"

04 febbraio 2024 16:29

Kurt Hamrin, se ne va una leggenda: richiesta a Palazzo Vecchio per intitolargli la Tribuna del Franchi

04 febbraio 2024 15:57

Il ricordo di Hamrin: "Ci portava a mangiare a casa sua. In campo gli davi la palla e faceva gol"

04 febbraio 2024 12:57

Hamrin: "Cabral è l'attaccante giusto per vincere. Italiano ottimo direttore d'orchestra"

20 maggio 2023 17:30

Hamrin: "Per me il calcio è la Fiorentina. Con mia moglie ci innamorammo subito di Firenze"

02 maggio 2023 15:40

Hamrin: "Nessuno più grande di Pelé. Giocatore unico, indimenticabile la finale mondiale del 1958"

30 dicembre 2022 17:00

Hamrin: "Vlahovic sia decisivo ogni partita. Salvezza? Sarà una lotta fino all'ultimo"

10 marzo 2021 12:54

L'abbraccio caloroso di Commisso a Kurt Hamrin e il discorso alla squadra

30 novembre 2019 12:03

ACF Fiorentina: tanti auguri a Kurt Hamrin, un mito della storia gigliata. Oggi compie 85 anni

19 novembre 2019 12:52

Auguri a Kurt Hamrin, il gigante chiamato uccellino che ha fatto la storia della Fiorentina

19 novembre 2018 12:21

Hamrin ricoverato, la Fiorentina su twitter: "Forza Kurt, siamo con te"

20 ottobre 2016 12:40

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