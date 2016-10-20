Hamrin ricoverato, la Fiorentina su twitter: "Forza Kurt, siamo con te"

L'ex stella viola ha accusato un malore nelle scorse ore

La Fiorentina è con Kurt Hamrin: l'ex giocatore viola, che nelle scorse ore ha accusato un malore ed è stato ricoverato in ospedale, ha ricevuto via twitter l'incoraggiamento del club gigliato. "Forza Kurt, siamo con te", le parole del club di viale Manfredo Fanti, con tanto di foto storica che ritrae "l'uccellino" mentre conclude a rete. Hamrin, che aveva già incassato il sostegno dei tifosi viola, adesso proseguirà con la riabilitazione in una clinica sopra Careggi.