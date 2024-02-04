Il Sindaco Nardella ricorda Hamrin sui social: "Sarà per sempre tra i simboli più belli di Firenze"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ricorda Kurt Hamrin nel giorno della sua scomparsa con un post sui social

Nel giorno della sua scomparsa, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto ricordare Kurt Hamrin sui social.

"Parlando dell’amore per Firenze - scrive - particolarmente profondo in chi sceglie di vivere in questa città, ripeto spesso le parole di Ennio Flaiano: “Molti muoiono a Firenze non avendo potuto nascerci”. Kurt Hamrin ne è stata l’ennesima conferma: ha sempre amato Firenze e i fiorentini, che lo hanno sempre ricambiato con grande affetto.

L’uccellino, come lo chiamavano, sarà per sempre tra i simboli più belli della nostra città. 💜"

Parole scelte non a caso in quanto, proprio come Hamrin, anche Nardella ha scelto di vivere in questa città pur non avendone avuto i natali.

LA PROPOSTA A PALAZZO VECCHIO, TRIBUNA A SUO NOME

https://www.labaroviola.com/kurt-hamrin-se-ne-va-una-leggenda-richiesta-a-palazzo-vecchio-per-intitolargli-la-tribuna-del-franchi/238670/