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Il Sindaco Nardella ricorda Hamrin sui social: "Sarà per sempre tra i simboli più belli di Firenze"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ricorda Kurt Hamrin nel giorno della sua scomparsa con un post sui social

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 febbraio 2024 16:29
Il Sindaco Nardella ricorda Hamrin sui social: "Sarà per sempre tra i simboli più belli di Firenze" -
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Nel giorno della sua scomparsa, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto ricordare Kurt Hamrin sui social.

"Parlando dell’amore per Firenze - scrive - particolarmente profondo in chi sceglie di vivere in questa città, ripeto spesso le parole di Ennio Flaiano: “Molti muoiono a Firenze non avendo potuto nascerci”. Kurt Hamrin ne è stata l’ennesima conferma: ha sempre amato Firenze e i fiorentini, che lo hanno sempre ricambiato con grande affetto.

L’uccellino, come lo chiamavano, sarà per sempre tra i simboli più belli della nostra città. 💜"

Parole scelte non a caso in quanto, proprio come Hamrin, anche Nardella ha scelto di vivere in questa città pur non avendone avuto i natali.

 

 

LA PROPOSTA A PALAZZO VECCHIO, TRIBUNA A SUO NOME

https://www.labaroviola.com/kurt-hamrin-se-ne-va-una-leggenda-richiesta-a-palazzo-vecchio-per-intitolargli-la-tribuna-del-franchi/238670/

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