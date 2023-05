Hamrin: “Per me il calcio è la Fiorentina. Con mia moglie ci innamorammo subito di Firenze”

Intervenuto (ieri) ai microfoni del Corriere Fiorentina, Kurt Hamrin, è tornato a parlare della sua esperienza alla Fiorentina: “Io e Marianne ci innamorammo subito di Firenze, quando ci fermammo ad ammirare le sue colline in macchina. Per me il calcio è la Fiorentina. Qui ho vinto due Coppe Italia, la Coppa della Coppe, e ho avuto per 30 anni il record di gol. Quando andai al Milan mia moglie si mise a piangere. E quando mi sono ritirato, e ho dovuto scegliere dove vivere i miei figli hanno scelto subito Firenze. Non mi lamento di quello che ho vinto, però mi dispiace di non avere vinto lo scudetto a Firenze. Sono arrivato qui due anni dopo il primo, e sono andato via due anni prima del secondo. Ma a Milano poi ho vinto tutto”.