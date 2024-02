Graziani: “Far giocare Nzola così è come esporlo a brutte figure. Belotti? Convinto delle sue qualità”

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di RTV38 per parlare delle ultime novità in casa Fiorentina, soffermandosi sulle prestazioni dei singoli. Le dichiarazioni dell’ex attaccante viola.

Su Nzola: “Farlo giocare in questo modo è come esporlo a brutte figure, non può giocare largo a destra. Continuo a pensare che Italiano sia un ottimo allenatore, però non si possono fare gli errori tattici che ha fatto in queste ultime partite. Se ti pareggiano una partita in quel modo, va bene se non la vinci, ma non esiste perderla. Piuttosto portati a casa un punto, che per l’andamento della partita ti è andata anche bene”.

Su Belotti: “Sono convinto delle sue qualità. In Serie A 110 gol non si fanno a caso, è un attaccante che sente sul profumo della porta”.

Sulla scomparsa di Kurt Hamrin: “Hamrin è una leggenda. Non l’ho vissuto da calciatore, ma l’ho conosciuto successivamente. Era una persona straordinaria, è sempre stato di grande riferimento e con il sorriso. Nella nazionale del paradiso c’è posto anche per lui”.

