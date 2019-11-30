L'abbraccio caloroso di Commisso a Kurt Hamrin e il discorso alla squadra

All’allenamento di rifinitura c’era ilpresidente Rocco Commisso accompagnato dalla sua famiglia, per ricordare al gruppo come lui ci tenga ad una Fiorentina coraggiosa, determinata e combattiva in ogn...

All’allenamento di rifinitura c’era il

presidente Rocco Commisso accompagnato dalla sua famiglia, per ricordare al gruppo come lui ci tenga ad una Fiorentina coraggiosa, determinata e combattiva in ogni occasione, poi in serata è intervenuto alla cena di Natale delle Glorie Viola ospitata al Centro Tecnico di Coverciano, dove ha lasciato queste dichiarazioni: "Ho parlato alla squadra, spero sia carica, ci vuole grinta e i ragazzi lo sanno. Si può perdere, ma

non senza lottare. Ora però spero in una vittoria al Franchi".

"Un salto in albergo ed eccomi qui, dove ritrovo Kurt Hamrin (abbracciato calorosamente e premiato da Commisso)

che giocava nella Fiorentina quando io lasciavo l’Italia: uno dei giocatori più forti che mi ricordi. Era destino che acquistassi questa società e adesso voglio fare qualcosa per i fiorentini".