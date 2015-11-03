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Notizie Squadra Fiorentina

Basile: "Allenatore paralizzato, giocatori che aspettano la palla, passaggi leggeri, corpi leggeri e difensori immobili"

08 dicembre 2019 17:12

L'abbraccio caloroso di Commisso a Kurt Hamrin e il discorso alla squadra

30 novembre 2019 12:03

Prandelli ricorda il 2006/07: "Simbiosi unica con squadra e città, facemmo un'impresa"

16 novembre 2018 11:36

ACF: chance per Vlahovic, si aggrega alla prima squadra per uno stage di 2 settimane. Pioli può provarlo...

03 novembre 2017 12:09

Guerini: "A Firenze ero cuscinetto tra squadra, allenatore e proprietà. Quanti problemi ho risolto..."

25 luglio 2017 11:58

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