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ACF: chance per Vlahovic, si aggrega alla prima squadra per uno stage di 2 settimane. Pioli può provarlo...

ACF Fiorentina comunica che, a partire da lunedì 6 Novembre, il calciatore Dusan Vlahovic (Classe ’00), si aggregherà alla prima squadra viola per uno stage. Il calciatore sarà a disposizione di Miste...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2017 12:09
ACF: chance per Vlahovic, si aggrega alla prima squadra per uno stage di 2 settimane. Pioli può provarlo... -
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ACF Fiorentina comunica che, a partire da lunedì 6 Novembre, il calciatore Dusan Vlahovic (Classe ’00), si aggregherà alla prima squadra viola per uno stage. Il calciatore sarà a disposizione di Mister Pioli per le sessioni di allenamento delle prossime 2 settimane.

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