ACF: chance per Vlahovic, si aggrega alla prima squadra per uno stage di 2 settimane. Pioli può provarlo...
ACF Fiorentina comunica che, a partire da lunedì 6 Novembre, il calciatore Dusan Vlahovic (Classe ’00), si aggregherà alla prima squadra viola per uno stage. Il calciatore sarà a disposizione di Miste...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2017 12:09
ACF Fiorentina comunica che, a partire da lunedì 6 Novembre, il calciatore Dusan Vlahovic (Classe ’00), si aggregherà alla prima squadra viola per uno stage. Il calciatore sarà a disposizione di Mister Pioli per le sessioni di allenamento delle prossime 2 settimane.