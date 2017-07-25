Guerini: "A Firenze ero cuscinetto tra squadra, allenatore e proprietà. Quanti problemi ho risolto..."
L'ex tecnico e team manager viola, Vincenzo Guerini, ha parlato a Tuttosport: "A Firenze facevo da cuscinetto tra la squadra, l'allenatore e la proprietà. Credo pure di aver risolto i problemi, era un...
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 11:58
L'ex tecnico e team manager viola, Vincenzo Guerini, ha parlato a Tuttosport: "A Firenze facevo da cuscinetto tra la squadra, l'allenatore e la proprietà. Credo pure di aver risolto i problemi, era un bellissimo ruolo. In seguito ho ricevuto diverse proposte ma non ancora quella giusta per tornare a lavoro nel calcio".