Derby tosco-emiliano: il maggior numero di vittorie in Serie A della Fiorentina è proprio contro i felsinei

Il Bologna è la squadra contro cui la Fiorentina ha ottenuto il maggior numero di vittorie nella sua storia in Serie A: 57 in 143 precedenti, il bilancio si completa con 46 pareggi e 40 successi rossoblù. Tuttavia si deve fare attenzione al club felsineo che in casa, in questa stagione, risulta essere una vera e propria macchina da guerra: 11 partite da imbattuto (9 vittorie, 2 pareggi), mentre i viola hanno perso le ultime due gare esterne con Sassuolo e Lecce. Il recupero della 21° giornata è una sfida molto sentita anche tra i due allenatori, dove Vincenzo Italiano risulta essere in netto vantaggio su Thiago Motta: 4 vittorie e 1 sola sconfitta.