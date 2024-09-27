Sentite Valcareggi: "Gud come Hamrin? Ho sputato quello che stavo mangiando. Andiamoci piano"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Furio Valcareggi ha così commentato il paragone tra Albert Gudmundsson e Kurt Hamrin, dopo la doppietta dell'islandese all'esordio con la maglia della Fiorentin...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Furio Valcareggi ha così commentato il paragone tra Albert Gudmundsson e Kurt Hamrin, dopo la doppietta dell'islandese all'esordio con la maglia della Fiorentina contro la Lazio: “Quando ho letto che Gudmundsson ricorda Hamrin ho sputato quello che stavo mangiando, ma di costa stiamo parlando? Sono contento che abbia fatto doppietta, ma andiamoci piano con le celebrazioni. Kurt è stato un giocatore fantastico, un cecchino, una leggenda, l'islandese invece ha fatto due gol su rigore. A proposito non mi è piaciuto il siparietto con Kean sul secondo rigore, bisogna decidere prima chi li tira”.

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